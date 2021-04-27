سائق قطار القاهرة _ أسوان يمنع كارثة

جدة - نرمين السيد - اضطر سائق قطار النوم 86 القادم من القاهرة فى طريقه إلى محطة أسوان، للتوقف فى منطقة زراعية، حيث لاحظ قائد القطار توقف جرار زراعى يجر خلفه مقطورة قصب سكر واقتحم الحاجز الأسمنتى لسور السكة الحديد.





وتلقى المهندس مجدى عبد المنصف، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إخطاراً من محمد ركابى مفتش قسم حركة أسوان، يفيد أنه أثناء مرور قطار النوم 86 "القاهرة – أسوان" بمنطقة الغابة الكبيرة بمركز دراو محافظة أسوان، تفاجأ سائق القطار خالد الليثى، باقتحام جرار زراعى يجر خلفه مقطورة محملة بمحصول قصب السكر، للحاجز الخرسانى لسور السكة الحديد وتوقف على القضبان وتعطل بعد أن فقد قائد الجرار السيطرة عليه. وعلى الفور، اضطر سائق القطار إلى التوقف وإنقاذ حياة ركاب قطار النوم من الاصطدام بجرار القصب الذى اقتحم شريط السكة الحديد دون وجود مزلقان أو منطقة عبور، وانتقل إلى موقع الحادث رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد والمهندسين والفنيين المسئولين لإعادة تسيير الحركة التى استأنفت مرة أخرى بعد توقف استمر لنحو ربع ساعة تقريباً.

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