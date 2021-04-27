الحكومة تطلق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى

واجتمع مدبولى بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط، لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج الإصلاحات الهكيلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى الذى تستعد الحكومة لإطلاقه.
وأكد مدبولى أهمية البرنامج، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى موسع بشأن أبرز الإجراءات التى سيتضمنها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يتم الإعداد لإطلاقه قريبًا.
ولفت إلى أن هذا البرنامج يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016، ويأتى متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
وقالت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، إن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل فى الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، فى مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادى، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعى نحو ضبط معدلات النمو السكانى، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبا، بحضور الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء والمختصين
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