سفير مصر في أبيدجان يلتقي وزير الدفاع الايفواري الجديد

التقى الدكتور وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان، Téné Birahima Ouattara وزير الدفاع الجديد في كوت ديفوار، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معرباً عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.

كما أكد السفير د. وائل بدوي حرص مصر على تطوير التعاون مع كوت ديفوار في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب بصفة خاصة، لما له من تداعيات عابرة للحدود تُمثل تهديداً جماعياً يتطلب جهداً دولياً مشتركاً لمواجهته.

من جانبه، أشاد المسئول الايفواري بتطور وتقدم القوات المسلحة المصرية، معرباً عن الحرص على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في المجال العسكري وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب. وأشاد الوزير بخبرة مصر في مكافحة الإرهاب، مؤكدا تطلعهم لتعزيز التعاون في هذا المجال بصفة خاصة.