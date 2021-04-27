معلومات الوزراء: مصر تقفز 8 مراكز بمؤشر التحول فى الطاقة العالمى

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أداء مصر فى مؤشر التحول فى الطاقة لعام 2021؛ حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشر؛ حيث قفزت 8 مراكز لتصبح فى الترتيب الـ 76 مقارنة بالـ84 فى نسخة عام 2020.
ومن الجدير بالذكر تسجيل مصر نقاطًا أفضل مقارنة بالعام السابق في المحورين الرئيسين للمؤشر؛ حيث حققت مصر 58.6% في مؤشر أداء النظام في 2021 مقارنة بـ52% في 2020، أما بالنسبة لمحور جاهزية التحول فقد حققت مصر 51.3% في 2021 بالمقارنة بـ46% في 2020.
• ويرتب المؤشر أداء 115 دولة حول العالم من حيث أنظمة الطاقة بالإضافة إلى جاهزيتها لتأمين مستقبل طاقة مستدام، وبأسعار مقبولة، ويمكن الاعتماد عليها. تقيم كل دولة بنقاط بين صفر و 100 بحيث تعني صفر أسوأ أداء و100 أفضل أداء. وينقسم المؤشر إلى محورين أساسيّين:
1. أداء النظام والذي يشمل: معدلات الأمان والإتاحة، والاستدامة البيئية، والنمو والتنمية الاقتصادية.
2. جاهزية التحول: رأس المال والاستثمار، والالتزام السياسي، والبنية التحتية وبيئة إدارة الأعمال الابتكارية، ورأس المال البشري، وهيكل نظام الطاقة.
وجاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر عالميًّا: السويد، والنرويج، والدنمارك، بينما جاءت مصر في المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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