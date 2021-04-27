محافظ بورسعيد يتفقد يتابع سير العمل في تطوير شارع الشاحنات...

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء سير العمل في تطوير شارع الشاحنات بحى الضواحى والذي يأتي في اطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية ، رافقه خلالها اللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي ومنطقة تعمير بورسعيد والشركة المنفذة لأعمال التطوير .

واكد محافظ بورسعيد أن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحى الضواحى وكان يشهد التكدس والاذدحام ، وفى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق ، قامت المحافظة برفع كفاءة شارع الشاحنات على اعلى مستوى ، ويبدا مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار ، لافتا أن الشارع سيكون فى اتجاهين ، وكل اتجاه أربع طرق ويتم مراعاة زيادة معدلات إضاءة الشارع ومراعاة أحدث اساليب رصف الطرق .

كما تابع المحافظ أعمال رفع الاشغالات من محيط قناة الاتصال وشدد علي عدم عودة الاشغالات والتعديات مرة اخري بالمنطقة