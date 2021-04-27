تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء سير العمل في تطوير شارع الشاحنات بحى الضواحى والذي يأتي في اطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية ، رافقه خلالها اللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي ومنطقة تعمير بورسعيد والشركة المنفذة لأعمال التطوير .
واكد محافظ بورسعيد أن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحى الضواحى وكان يشهد التكدس والاذدحام ، وفى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق ، قامت المحافظة برفع كفاءة شارع الشاحنات على اعلى مستوى ، ويبدا مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار ، لافتا أن الشارع سيكون فى اتجاهين ، وكل اتجاه أربع طرق ويتم مراعاة زيادة معدلات إضاءة الشارع ومراعاة أحدث اساليب رصف الطرق .
كما تابع المحافظ أعمال رفع الاشغالات من محيط قناة الاتصال وشدد علي عدم عودة الاشغالات والتعديات مرة اخري بالمنطقة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد يتفقد يتابع سير العمل في تطوير شارع الشاحنات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.