/628883/رئيس-الوزراء-المؤسسات-الدولية-أجمعت-على-نجاح-منظومة-الإصلاح-الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية حريصة على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأكمل مدبولي خلال كلمته، أن مصر بدأت المرحلة الثانية في الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي تشمل القطاعات الهيكلية التي تقود المجتمع المصري.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة المصرية بدأت في 2016 برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل، وأنه نضمن عملية استدامة التنمية من خلال عملية الاصلاح الاقتصادي، والتي شهد لها الجميع بالنجاح الباهر.

وأردف مدبولي أنه لأول مرة تنجح الدولة المصرية في خفض مؤشر معدل الفقر وذلك يدل على نجاح الاقتصاد المصري.

تفاصيل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وانطلق اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وتأتي فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعقبها كلمة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتليها كلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تليها كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كلمة عمرو طلعت وزير الاتصالات

ويعقب ذلك كلمة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعقبها كلمة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأخيرا كلمة وزير المالية محمد معيط، وليأتي عقب ذلك كلمة ممثلي المجالس النيايبة ورؤساء المجالس والاتحادات.

التعامل مع تداعيات كورونا

ومؤتمر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.