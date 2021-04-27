/628869/حازم-إمام-يهاجم-كارتيرون-أسامة-نبيه-هو-ابن-نادي-الزمالك-ولا-يطمح-في-منصب-المدير-الفني

وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق، رسالة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين أسامة نبيه.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر برنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت: الزمالك تألق أمام فريق البنك الأهلي، وفوراً رد علي فوز النادي الأهلي علي إنبي، كارتيرون لعب على الضغط بدون كرة وغلط لاعبي البنك الأهلي، الذي يمتلك لاعبين مميزين كأسماء ولكن على أرض الواقع لم يكونوا في المستوى.

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وتابع قائلاً: الزمالك خاض شوط مميز من أجمل أشواطه الجماعي، ولم اتوقع ان يسجل حميد احاد أو يحرز هدفين اتمني ان يستمر داخل صفوف الفارس الأبيض”.

وأستكمل: البنك الأهلي إذا استمر كذلك والإنتاج الحربي سوف يواجهون مشكله كبيرة، وهذه النتيجة مهمة جداً للاسماعيلي في صراع البقاء..

وأختتم حديثة قائلاً: أسامة نبيه من أنضف الشخصيات في كرة القدم، ليس لديه لؤم وفكرة أن البعض وصل لكارتيرون أن أسامة يتكلم في الإعلام هذا لا يعني أن نبيه يرغب في أن يأخذ منصب المدير الفني وله خبرات سابقة وأوجه رسالة لكارتيرون ثق في أسامة نبيه هو ابن نادي الزمالك ولا يطمح في منصب المدير الفني.

يوسف أوباما

سجل يوسف أوباما لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى البنك الأهلي بعد هجمة مرتدة لصالح فريق الزمالك انتهت بكرة عرضية من حميد أحداد من جهة اليمين قابلها يوسف أوباما بتسديدة من داخل منطقة الحزاء سكنت يمين المرمى.

حميد احداد

سجل الهدف الثاني في المباراة حميد أحداد في الدقيقة الثامنة عشر من المباراة، من خلال عرضية من الجانب الأيسر من بن شرقي، تتخطي الدفاع وتصل لأحداد ويسددها برأسية من وضع مائل ويسكنها الشباك علي يمين الحارس.

سجل الهدف الثالث الدولي المغربي حميد أحداد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، من خلال تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من الملعب، أرسلها أشرف بن شرقي تصتدم في الدفاع، وتصل لحميد أحداد ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

في الهجوم : حميد أحداد .