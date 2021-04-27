/628871/زيادة-سعر-الأكسجين-يضع-الهند-فى-وضع-كارثى

مع الزيادة المرعبة لأعداد المصابين فى دولة الهند، ضاعف من الأمر الارتفاع الهائل فى أسعار العديد من الأدوية التى يستخدمها المرضى لعلاج كورونا.

ارتفاع أسعار الأدوية

ووفقًا لما قاله آشيش تشودرس، مدير مستشفى فى نيودلهى، فإن سعر كيلو الأكسجين، قد واصل الارتفاع حتى أنه وصل ما بين 20 أو 22 روبية، إلى أكثر من 50 روبية.

بينما تضاعف سعر عقار " ريمديسفير" حيث قفز من بين 4 آلا روبية إلى نحو 40 ألف روبية، الأمر الذى يزيد من الأوضاع خطورة فى الهند، خاصة فى ظل تدهور الأحوال الصحية للمواطنين.

وضع كارثي فى الهند

وكانت الهند قد تعرضت لموجة كاسحة من الإصابات خلال الفترة الماضية، حيث وصل إجمالى الإصابات إلى 17.6 مليون إصابة فى الهند، لتحتل بذلك المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة فى الهند، أنه تم ستسجيل 2771 حالة وفاة أخرى خلال الساعات الـ 24 الماضية حيث يموت ما يقرب 115 هنديا بسبب كورونا كل ساعة.

وارتفعت الحالات فى الهند تلك عدد الضحايا في الهند إلى 197894، وهو رابع أكبر رقم عالميا خلف الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، بينما يقول خبراء إن حتى هذه الأرقام ربما تكون أقل من الواقع الفعلي.

بينما تكافح الهند أمام موجة كاسحة من فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار الأكسجين اللازم لإنقاذ حياة الحالات الحرجة لأكثر من الضعف، بينما قفزت الأدوية التي يستخدمها المرضى لأكثر من 10 أمثال سعرها الطبيعي.

ويحذر الأطباء في نيودلهي من انفجار أكثر خطورة للوضع المتأزم مع وباء "كوفيد-19"، حيث ينهار المرضى على عتبات المستشفيات المكتظة، ويشبه المسؤولون الأكسجين بـ"الذهب".

وقال شارانج ساشديف، وهو طبيب في المستشفى ذاته، إن "الوضع حرج في الوقت الحالي. هذا الوباء أسوأ ما شهدناه حتى الآن. الأسبوعان المقبلان سيكونان جحيما بالنسبة لنا".