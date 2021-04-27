طارق السيد:«الزمالك راكب الدورى والأهلى بيحاول وراه »

/628874/طارق-السيدالزمالك-راكب-الدورى-والأهلى-بيحاول-وراه

كشف طارق السيد نجم نادى الزمالك السابق ، عبر تصريحات لبرنامج “ الحريف “ ، عبر إذاعة أون سبورت ، عن أكثر اللاعبين الذي كان يقلق منهم قبل اعتزاله، وقال السيد : “ محمد بركات من اللاعبين الكبار وكنت بعمله ألف حساب في الملعب ، لأنه كان لاعب سريع جدا ويشابهني في السرعة ومن الناس الذين كنت أستمتع باللعب معهم أو ضدهم في أى فريق سواء أهلي أو زمالك أو مع المنتخب “ .

واصل السيد : “ كنت بتضايق جدا من مباريات المحلة في المحلة ، وذلك لأنها مباريات رخمة وكنت بشيل همها جدا لأن الظهيرالأيمن بتاعهم كان سريع للغاية وأحمد فتحي كنت ترقصه ويجيلك تاني .

تحدث طارق عن مسابقة الدوري قائلا : “ الدوري حلو هذا الموسم ، المباريات كلها صعبة ، بيراميدز بدأ يفوق ويدخل في اللعبة ولكن المنافسة محسومة بين الأهلي والزمالك ، خاصة أن الزمالك راكب الدوري والأهلي بيحاول واره، والدنيا رايحة جاية بين الفريقين ، خاصة أن الأهلي يلعب قبل مباريات الزمالك وهذا يضع ضغوطا على لاعبي الفريق الأبيض“.

أضاف: “ الزمالك بدأ مباراة الأمس بشكل جيد جدا أمام البنك الأهلي ، وبتشكيل مناسب جدا ، وكنت أتمنى أن الجزيري يبدأ أساسي ، ولكن بدأ بأحداد واللاعب بدأ يهدف ، والفريق قدم شوط ممتع للغاية وحقق نتيجة كبيرة في وقت مهم ، وفي بداية الشوط الثاني كانت التغييرات ومحاولات إراحة اللاعبين الأساسيين أثر على سلبية الزمالك مع تغييرات خالد جلال ونزول ستريلا الذي لعب على أوباما بشكل جيد “.

وأكمل: “ جماهير الزمالك لن ترضى بأقل من بطولة الدوري هذا العام وذلك بعد الخروج من دورى أبطال افريقيا ويجب أن يكون اللاعبين مدركين لهذا الأمرجيدا، وخسارة الزمالك أمام الأهلي في الدورى كانت مفاجأة بالنسبة لي ، وكذلك خسارة الأهلي من سموحة ، وأعتقد أن سموحة أو المصري سيتواجد أحدهما بالمربع الذهبي مع الأهلي والزمالك وبيراميدز.