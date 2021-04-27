/628875/بحضور-مدبولي-تفاصيل-مؤتمر-الحكومة-لإطلاق-البرنامج-الوطني-للإصلاحات-الهيكلية

وتأتي فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعقبها كلمة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتليها كلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تليها كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كلمة عمرو طلعت وزير الاتصالات

ويعقب ذلك كلمة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعقبها كلمة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأخيرا كلمة وزير المالية محمد معيط، وليأتي عقب ذلك كلمة ممثلي المجالس النيايبة ورؤساء المجالس والاتحادات.

التعامل مع تداعيات كورونا

ومؤتمر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.

افتتاح قصر ثقافة العريش

واستعرض مدبولي، تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، بشأن افتتاح قصر ثقافة العريش، بمحافظة شمال سيناء، بعد إنهاء أعمال الترميم والتطوير به. وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح قصر ثقافة العريش يعد أحد المشروعات المهمة والهادفة في مواجهة التعصب والحفاظ على الهوية، وتطوير وبناء الوعي والإدراك إلى جانب بناء شخصية الأجيال الجديدة في هذه البقعة التي تشغل مكانة خاصة في قلوب المصريين.

افتتاح بعد توقف استمر 10 سنوات

وقالت وزيرة الثقافة خلال التقرير: إنه بعد توقف استمر 10 سنوات، تم افتتاح قصر ثقافة العريش بعد تطويره وإعادة تأهيله، وذلك في 8 أبريل الجاري، وسط ترحيب وسعادة أهالي شمال سيناء بعودة القصر إلى سابق عهده، مما دفع مثقفي وفناني العريش إلى وصف يوم الافتتاح بأنه عيد الثقافة على أرض شمال سيناء.

تقديم الخدمات الفنية والثقافية

وأوضحت إيناس عبدالدايم، أن الهدف من المشروع هو تقديم الخدمات الفنية والثقافية لأهالي المنطقة والتجمعات البدوية المحيطة به ومحاربة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تفعيل البرامج الثقافية للأطفال، كما يستهدف المشروع الاعتناء بالثقافة الفرعية والتعامل مع هذا التنوع باعتباره عنصر إثراء وقوة للثقافة المصرية.