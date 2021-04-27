ليس اختيارًا شخصياً.. الصحة العالمية تدعو الجميع بالحصول على لقاح كورونا

/628876/ليس-اختيارا-شخصيا-الصحة-العالمية-تدعو-الجميع-بالحصول-على-لقاح-كورونا

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن الحصول علي الحصول علي لقاح كورونا ليس اختيارا شخصيا، منوها أن معدلات التردد في الحصول علي اللقاح في إقليم شرق المتوسط كبيرة للغاية، حيث أن الحصول على لقاح كورونا يقلل من انتشار المرض.

رفع نسبة التطعيمات لـ 90% بجميع بلدان العالم

فيما أضافت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور رنا الحجة، خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمى للتلقيح 2021، وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى توزيع اللقاحات، أن اللقاحات بشكل عام أكثر الوسائل للحماية من الأمراض الفيروسية مشيرة إلي أن الإستراتيجية العالمية تستهدف رفع التغطية بالتطعيمات بنسبة 90% في جميع بلدان العالم مضيفة أن اللقاحات لها فوائد عظيمة منذ ظهورها قبل 70 عاما، لافتا إلي ضرورة الحصول علي لقاح كورونا. حيث أن هناك 12 لقاحا هاما للاطفال تحمى 17 مليون طفل في المنطقة سنويا وقالت أن نسبة التغطية بالتطعيمات حاليا في المنطقة تصل إلي 80 % وبالمناطق التى بها حروب بلغت 60 %.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 876 متعافيا من فيروس كورونا المستجد، من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 167900 حالات حتى اليوم.

خالد مجاهد: تسجيل 991 حالة جديدة

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، ، أنه تم تسجيل 991 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 223514 من ضمنهم 167900 حالات تم شفاؤها، و 13107 حالة وفاة.