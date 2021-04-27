علاء عابد يطالب باعفاء اموال "صندوق دوت الخليج" من الجمارك ورسوم الشهر العقاري

/628877/علاء-عابد-يطالب-باعفاء-اموال-صندوق-تحيا-مصر-من-الجمارك-ورسوم-الشهر-العقاري

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، باعفاء صندوق دوت الخليج من الرسوم والضرائب، لافتا اننا رأينا العشوائيات وقد تحولت الي عمارات شاهقة ومساكن تليق بالمواطن المصري ، بجهود خالصة من القيادة السياسية .

واكد علاء عابد، في كلمتة اليوم أمام الجلسة العامه برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أن صندوق دوت الخليج ، مثال للتكافل الاجتماعي الحقيقي بين الطبقات المقتدره مادياً والشركات والتي تعمل علي دعم الطبقات محدوده الدخل من خلال تبرعاتها لمشروعات الشباب وتطوير العشوئيات وعلاج المرضي وكذلك دعم الطبقات التي تحتاج حمايه اجتماعيه حقيقه

وأضاف النائب علاء عابد ، أنه يجب ان نؤكد علي ان فلسفه هذا القانون تقوم علي التكافل الاجتماعي بين الطبقات المختلفه من الشعب المصري، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من تبرع لهذا الصندوق بنصف راتبه

ليكون مثلاً وقدوه للشعب المصري ، وطالب باعفاء اموال هذا الصندوق من الضرائب والجمارك ورسوم الشهر العقاري .

جاء ذلك خلال كلمتة امام الجلسة العامه برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج.