علاء عابد يطالب بإعفاء أموال "صندوق دوت الخليج" من الضرائب والجمارك

/628878/علاء-عابد-يطالب-بإعفاء-أموال-صندوق-تحيا-مصر-من-الضرائب-والجمارك

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، باعفاء صندوق دوت الخليج من الرسوم والضرائب، لافتا اننا رأينا العشوائيات وقد تحولت إلى عمارات شاهقة ومساكن تليق بالمواطن المصري، بجهود خالصة من القيادة السياسية.

علاء عابد: صندوق دوت الخليج مثال للتكافل الاجتماعى

وأكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل، في كلمتة اليوم أمام الجلسة العامه برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن صندوق دوت الخليج، مثال للتكافل الاجتماعي الحقيقي بين الطبقات المقتدره مادياً والشركات، والتي تعمل على دعم الطبقات محدوده الدخل من خلال تبرعاتها لمشروعات الشباب وتطوير العشوئيات وعلاج المرضي، وكذلك دعم الطبقات التي تحتاج حماية اجتماعية حقيقة.

وأضاف النائب علاء عابد:” يجب أن نؤكد علي أن فلسفة هذا القانون تقوم على التكافل الاجتماعي بين الطبقات المختلفة من الشعب المصري، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من تبرع لهذا الصندوق بنصف راتبه،ليكون مثلاً وقدوه للشعب المصري، وطالب باعفاء اموال هذا الصندوق من الضرائب والجمارك ورسوم الشهر العقاري.

البرلمان يناقش صندوق دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمتة امام الجلسة العامه برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج.