/628880/وكالة-فيتش-معظم-دول-الخليج-ستعاني-عجزا-ماليا-بسبب-كورونا-هذا-العام

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التأثير الممتد لجائحة فيروس كورونا المستجد والانخفاض الحاد في أسعار النفط، بالعام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج يأتي ذلك وفق ما نشرته حابي.

دول العجز بها سيكون كبير

ومن المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط و تخفيف قيود الإنتاج، ولكن العجز سيظل كبيرا، وبالأخص في الكويت والبحرين. وقالت فيتش في تقرير “نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا.

هذا وتبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي، حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.

وأشارت تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إلى أن دولة البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.

ويجري تداول برنت عند حوالي 66 دولارا اليوم، وبجانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا المستجد، الضغط على خزائن دول الخليج وأعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.

وقالت مؤسسة فيتش “ موجة جديدة من الإصابات بكورونا تواصل عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي”.