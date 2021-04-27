/628882/البرلمان-يرفض-طلب-النائب-العام-باتخاذ-الاجراءات-الجنائية-ضد-رئيس-لجنة-الشئون-الإفريقية

رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية، تجاه النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية، للاستمرار في السير في إجراءات المحاكمة فى القضية رقم (28733) لسنة 2018 جنح قسم العجوزة، والمقيدة برقم 2401 لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021.

تشريعية النواب ترفض طلب النائب العام

وقد عرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة الذي رفض طلب النائب العام بسبب توافر الكيدية في البلاغ.

وقد أكد النائب شريف الجبلي أنه كان يوجد معاملات تجارية بينه وبين الشاكي وأن الشاكي أخذ حكم غيابي عليه بعد أن طعن عليه بالتزوير ، علي الرغم من أن الشيك محل الواقعة رفض بسبب عدم كفاية الرصيد وليس تزوير التوقيع، وقال الجبلي "انا منصوب عليا" من هذا الشخص.

ومن جانبه أكد النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية أن النائب شريف الجبلي يتعرض للابتزاز من هذا الشخص وقدم إلي اللجنة مما يفيد حصوله علي عدد من الاحكام القضائية ضد المجني عليه وقدم ما يفيد أن هذا الشخص ملوث السمعة ومحبوس ، وبالتالي النائب شريف الجبلي مجني عليه وليس جانيا، وبالتالي فأن اللجنة رأت توافر الكيدية في القضية ورفضت الطلب المقدم من النائب العام.