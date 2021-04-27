ننشر كلمة وزيرة التخطيط عن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - تطلق الحكومة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.. البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.





ومن المقرر إلقاء كلمة من قبل وزيرة التخطيط تشرح خلاله ما استهدفه البرنامج فى مرحلته الاولى واهداف المرحلة الثانية واستهدف البرنامج فى مرحلته الأولى معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى وإعادة بناء الاحتياطيّات الدولية، بالإضافة إلى استهداف ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة. وكذلك تضمّن البرنامج إصلاحات هيكلية فى قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب فى سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات.

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