مدبولى: مصر من الدول القليلة المحققة للفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تراجع النمو كان نتيجة لظرف استثنائى شديد كباقى دول العالم وهو الجائحة.





وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بحضور رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة مع البنك المركزى فى الإصلاحات النقدية لأهميتها الشديدة للاقتصاد، منوها بأن الاقتصاد المصرى متعدد على قطاع بعينه وهذا ما جعله قادرا على الصمود فى ظل جائحة كورونا. وأكد مدبولى أنه سيتم خلال فى الفترة المقبلة التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن مصر من الدول القليلة التى تحقق الفائض الأولى كنسبة من النائج المحلى الإجمالى.

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