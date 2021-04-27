مدبولى: المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح اقتصاد مصر وقدرته على تلقى الصدمات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بحضور رئيس الوزراء، أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى حددت نتائج مميزة بشهادة مؤسسات عالمية، مشيرا إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 5.6ن فيما انخفض معدل تضخم إلى 4.6.

وأكد مدبولى بشهادة كل المؤسسات الدولية نجحنا فى الشق الخاص من برنامج الإصلاحات النقدية، وأنها أجمعت على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على تلقى الصدمات.