مدبولى: سنركز فى الفترة المقبلة على الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإصلاحات الهيكلية ستساعد على الانطلاق بالاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تراجع النمو هو نتيجة ظرف استثنائى شديد كباقى دول العالم.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. وأضاف مدبولى، أن البنك المركزى مستمر مع الدولة فى الإصلاحات النقدية، موضحا أن الاقتصاد المصرى متعدد ولا يعتمد على قطاع بعينه وهذا ما يجعله قادرا على الصمود فى ظل جائحة كورونا. وأوضح مدبولى، أننا سنركز فى الفترة المقبلة على قطاعات الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة التى تحقق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

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