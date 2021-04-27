16 موقعا وقناة.. الأوقاف تغلق الفضاء الإلكترونى أمام الإرهابيين

جدة - نرمين السيد - ونشرت صفحة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حديثه لصحيفة اللواء الإسلامى، والتى أكد خلالها أن صفحات التواصل الاجتماعى التى تتبع وزارة الأوقاف تضم 30 مليون زائر، ومشارك.
وقال وزير الأوقال، خلال حواره، إن الهدف من ذلك يكمن فى إيجاد بديل دعوى إلكترونى آمن أمام الشباب.
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