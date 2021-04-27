البرلمان يرفض رفع الحصانة عن رئيس اللجنة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.





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