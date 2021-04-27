مدبولى: الحكومة تولى أهمية قصوى لتعزيز الاقتصاد الأخضر فى كل المشروعات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تولى أهمية قصوى لتعزيز الاقتصاد الأخضر فى جميع المشروعات القومية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتطوير خصائص السكان من خلال الحماية الاجتماعية بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى.





وأضاف مدبولى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء، لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بحضور رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تخفيض تدريجى للعجز الكلى بالناتج المحلى الإجمالى، كما تخفيض الدين العام خلال العام الحالى. وأكد مدبولى أن الحكومة تركز على تسهيل وتبسيط التشريعات وتوحيدها وتيسير المعاملات الحكومية، وأنها تستهدف القفز بالاقتصاد المصرى لتحقيق نمو دون التاثر بأية تحديات، مؤكدا أن متواصلون فى اجراءات اصلاح ةالسياسات النقدية وسندخل بقوة فى الإصلاحات النقدية.

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