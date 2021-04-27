«شباب النواب» توصى بزيادة دعم اللجنة البارالمبية وتغيير مسمى ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين فى استعدادات اللجنة البارالمبية المصرية لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين المتأهلين والمراكز المتوقع تحقيقها فى كل لعبة من الألعاب المشاركة.





واستعرضت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية نبذة عن اللجنة موضحة أنها الهيئة الرسمية المسؤولة عن رياضات متحدى الإعاقة لجميع أنواع الإعاقات المختلفة للرجال والسيدات، مضيفة أن اللجنة ستشارك خلال تلك الدورة فى سبع لعبات رياضية فى حين شاركت فى دورة ريودى جانيرو المقامة بالبرازيل فى 4 لعبات فقط.

وأكدت أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للأبطال الرياضيين المشاركين فى دورة ريودى جانيرو كان لها بالغ الأثر فى رفع روحهم المعنوية وإعطائهم دفعة كبيرة نحو مواصلة تحقيق أكبر عدد من الميداليات خلال الدورة القادمة.

وأضافت أن هناك بعض المشكلات التى تواجه الأبطال الرياضيين أهمها ارتفاع أسعار الأجهزة التعويضية والتى تؤثر على أداء اللاعب بشكل كبير فكرسى تنس الطاولة يتكلف تقريبًا 100 ألف جنيه، مثمنة جهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تقديم كل أشكال الدعم المادى والمعنوى للأبطال الرياضيين والتى تمثلت فى إصدار قراره بتشكيل " لجنة إعداد البطل البارالمبى" برئاسة الدكتور محمد صبحى حسانين والتى تضم مجموعة من الخبراء الرياضيين فضلاً عن الدعم المادى المقدم من الوزارة والذى بلغ 10 ملايين و981 ألف جنيه.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهمية كبيرة بابطالنا الرياضيين ذوى القدرات الخاصة وهو ما تجسد فى اعلان عام 2018 ، عام ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك حرصه على تكريم المشاركين بدورة الألعاب البارالمبية برودى جانيرو بالبرازيل عام 2016

وطالب حسين، وزارة الشباب بزيادة الدعم المخصص للجنة أعداد البطل البارالمبى وللجنة البارالمبية المصرية لزيادة أنشطتها.

وأوصى رئيس لجنة الشباب بتدشين مشروع براعم البارالمبيين أسوة بمشروع المواهب للأسوياء الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة ،وكذلك تغيير مسمى ذو الإعاقة إلى ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى جميع القوانين المتعلقة بذوى القدرات الخاصة.