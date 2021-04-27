مجلس النواب يرفع جلساته إلى 9 مايو

جدة - نرمين السيد - وقبيل رفع الجلسة، رفض المجلس طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية فى شأن طلب رفع الحصانة عن النائب فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم 77 لسنة 2021، لشبهة "الكيدية".
وأوضح النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، المقدم طلب لرفع الحصانة عنه، أن الشخص الشاكى فى حقه كان بينه وبينه معاملات تجارية.
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