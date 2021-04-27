"التضامن" تحذر من رسائل هاتفية مزيفة تستهدف استغلال بيانات المواطنين

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل.

وأكدت وزارة التضامن أن الأرقام الهاتفية التي تقوم بإرسال تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للاسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية او عبر الموقع الإلكتروني للوزارة " moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحذر المواطنين من الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الأرقام الهاتفية المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الرسائل