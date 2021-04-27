كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ان الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة ، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل ، مع زيادة أيضا في قطاعى الصناعات التحويلية والزراعة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى لاطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع محدد بعينه ، وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على الصمود في ظل جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: نستهدف زيادة النمو لـ7% خلال السنوات الثلاث المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.