رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة بنسبة 7.5% .. تراجع الفقر لـ 29%

/628886/رئيس-الوزراء--انخفاض-معدل-البطالة-بنسبة-75--تراجع-الفقر-لـ-29

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أن معدل البطالة في مصر تراجع بشكل واضح حيث كان في السابق 13 % وقبل جائحة كورونا وصل إلي 7.5 %، مؤكدًا ان معدل الفقر وصل إلى 29% بعدما كان 32%.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إن الحكومة بدأت الإصلاح الاقتصادي عام 2016، مضيفا أن الدولة حريصة علي استمرار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأكمل مدبولي خلال كلمته، أن مصر بدأت المرحلة الثانية في الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي تشمل القطاعات الهيكلية التي تقود المجتمع المصري.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة المصرية بدأت في 2016 برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل، وأنه نضمن عملية استدامة التنمية من خلال عملية الاصلاح الاقتصادي، والتي شهد لها الجميع بالنجاح الباهر.

وأردف مدبولي أنه لأول مرة تنجح الدولة المصرية في خفض مؤشر معدل الفقر وذلك يدل على نجاح الاقتصاد المصري.

تفاصيل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وانطلق اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وتأتي فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعقبها كلمة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتليها كلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تليها كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.