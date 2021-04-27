/628890/رئيس-الوزراء--الاصلاحات-الهيكلية-ستشعرالمواطن-بثمار-الموجة-الأولي-من-الاصلاح-لاقتصادي

قال المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،خلال مؤتمر الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، أن الثلاثة اعوام القادمة هذه القطاعات هي التي الي ستدفع الاقتصاد المصري نحو الصعود، منها قطاع الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا على ان الاقتصاد المصري معتمد علي هذه القطاعات بشكل اساسي لتحقيق طفرة حقيقية أعلى من المستوي المحدد.

الهيكلة الاقتصادية

برنامج الاصلاح الاقتصادي يضع ارقام وبرامج محددة من نسب نمو الناتج المحلي حيث بلغت 3.6 بسبب انتشار جائحة كرونا لافتا إلى انه فى السنوات القادمة 7.6 ، لافتا أن الصناعات التحويلية زادت نسبتها من 12.5 الى 15 % وسيكون هناك فائض فى القطاع الزراعي ، وسنحقق المستهدفات بالرغم من وجود التحديات التى تواجهها الدولة المصرية .

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤسسات المختلفة أن مؤشرات الاقصاد المصري جيدة ، ولكن التحفظ والقلق من نسبة الدين ، مؤكدا على أن الدولة تسعي لتثبيت الدين وعدم التصاعد ،موضحا أن نسبة الديت أخذت فى المسار التنازلي بالرغم من انتشار فيروس جائحة كرونا ، مؤكدا على أن تثبيت الدين خطوة لم تنفذها العديد من دول العالم التي تعرضت لجائحة كرونا.

الموظفين والعاملين بالدولة

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي تحسيت اوضاع الموظفين والعاملين بالدولة ، من خلال نسبة محددة من الناتج المحلي والموازنة العامة للدولة والحوكمة ، فضلا عن تسهيل التشريعات وتيسيير المعاملات الرقمية ، وتحقيق رفع اللوجيسيتات ومنظومة النقل ، ومواصلة تحقيق الشمول المالي والحصول على الخدمات المالية المختلفة.

الاسرة المصرية وخصائص السكان قامت الدولة بالتزوزاي مع الاصلاح لاقتصادي تنفيذ برنامج طموح لتحسين معيشة الاسرة المصرية ومستويات معيشة أهلي الريف والتي بلغت 58% من خلال مبادرة حياة كريمة التي تهدف لتطوير قري الريف المصري .

وأضاف مدبولي أن تعزيز الاقتصاد الاخضر ، والتركيز علية فى كل المشروعات وتخفيض الكربون و،تعزيز المواردالطاقة الحفاظ على التنوع البيولوجي ، كل البرامج الاصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة تمثل صعوبه على المواطنبين ،مؤكدا المواطن المصري عاني من الاصلاح الاقتصادي ، تعزيز مكتسبات الاصلاح والا لتزم بتحقيق اصلاحات اقتصاديةىتراعي العالم الانسانس ،

البرنامدج الجديد لاصلاحات الهيكلية لكي يشعر المواطن بثمار الاصلاح الاقتصادي ورقع مستوي معيشته