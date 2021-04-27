/628897/هالة-السعيد-تعلن-تدشين-منظومة-جديدة-لدعم-سوق-العمل-وتعزيز-جهود-المرأة

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية تستهدف رفع معدل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية كما تستهدف توطين وتعميق الصناعة.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها، أن وزارة التخطيط تستهدف زيادة انتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وأن برنامج الإصلاح الهيكلي يأتي في إطار رؤية مصر 2030.

السعيد: التعليم الفني وتنظيم وازدهار الانتاجية

وأردفت الوزيرة، أن تطوير منظومة التعليم الفني يساعد بشكل كبير في تنظيم وازدهار الانتاجية، وأن معدلات البطالة تنخفض لأول مرة منذ 20 عامًا.

وتابعت الوزيرة أنه يتم استهداف عدد المنضمين إلى التعليم الفني ونسعى إلى ارتفاع النسبة إلى 70%، وأنه يتم العمل على رفع كفاءة سوق العمل وتطوير التعليم الفني، وأن هناك منظومة جديدة في وزارة التخطيط تسمى منظومة سوق العمل حتى تتدخل في دعم تمكين المرأة وتعزيز جهودها.