/628887/مدبولي-الاقتصاد-المصري-أثبت-قدرته-ونجاحه-في-تلقي-الصدمات

أكد رئيس الوزراء، أن المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأن مصر كانت من أسرع الاقتصادات وحققت نسبة معدل كبير وناجح.

وأضاف مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016. وأكد مدبولي، أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية نتائج مبهرة ومميزة جدا.

برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد ان يتكامل معه اصلاح هيكلي

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى لاطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد ان يتكامل معه اصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثره مرة أخرى.

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية حريصة على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي.

مصر بدأت المرحلة الثانية في الإصلاح الاقتصادي لمصر

وأكمل مدبولي خلال كلمته، أن مصر بدأت المرحلة الثانية في الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي تشمل القطاعات الهيكلية التي تقود المجتمع المصري، وأنه نضمن عملية استدامة التنمية من خلال عملية الاصلاح الاقتصادي، والتي شهد لها الجميع بالنجاح الباهر.

وأردف مدبولي أنه لأول مرة تنجح الدولة المصرية في خفض مؤشر معدل الفقر وذلك يدل على نجاح الاقتصاد المصري.

تفاصيل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وانطلق اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وتأتي فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعقبها كلمة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتليها كلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تليها كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كلمة عمرو طلعت وزير الاتصالات

ويعقب ذلك كلمة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعقبها كلمة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأخيرا كلمة وزير المالية محمد معيط، وليأتي عقب ذلك كلمة ممثلي المجالس النيايبة ورؤساء المجالس والاتحادات.

التعامل مع تداعيات كورونا

ومؤتمر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.