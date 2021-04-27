/628891/انخفاض-البطالة-وتراجع-الفقر-مدبولي-يسرد-تفاصيل-الإصلاحات-الهيكلية-في-مصر

أرقام عدة وتصريحات تحدث عنها رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أثبت نجاحه وتفوقه في العديد من المجالات وأن الدولة المصرية مستمرة في الاصلاحات في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء، أن المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأن مصر كانت من أسرع الاقتصادات وحققت نسبة معدل كبير وناجح.

انخفاض معدل البطالة والفقر

وأردف مدبولي انخفاض معدل البطالة بنسبة 7.5%، وأن مصر استطاعت تحقيق انخفاضًا في معدلات الفقر، حيث كانت فى السابق 32.5%، وتمكنا من تخفيضها لأقل من 30 % لتصل إلى 29.3% خلال الفترة الراهنة.

نجاح الاقتصاد المصرى

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن العديد من الجهات الدولية وعلى رأسها مؤسسة فيتش، وغيرها أكدت على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على تلقى الصدامات والصمود في ظل ظروف شديدة الاستثنائية في ظل أزمة جائحة كورونا.

معدل نمو 1% أو كثر

وتابع الدكتور مصطفى مبدولى، أن مصر بشهادة هذه الجهات مصر من الدول المعدودة في العالم التي نجحت في أن تحافظ على استقرار الاقتصاد وتحقق معدلات نمو إيجابية في ظل ازمة كورونا، فعندما نقارن بين الوضع على مستوى العالم فإن معدلات النمو من كل دول العالم هناك 16 دولة نجحت ان يكون معدل نمو 1% أو كثر، ودول كثيرة حققت نمو سالب.

إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف مدبولي، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016. وأكد مدبولي، أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية نتائج مبهرة ومميزة جدا.

برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد ان يتكامل معه اصلاح هيكلي

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى لاطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد ان يتكامل معه اصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثره مرة أخرى.

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية حريصة على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي.

تفاصيل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وانطلق اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وتأتي فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعقبها كلمة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتليها كلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تليها كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كلمة عمرو طلعت وزير الاتصالات

ويعقب ذلك كلمة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعقبها كلمة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأخيرا كلمة وزير المالية محمد معيط، وليأتي عقب ذلك كلمة ممثلي المجالس النيايبة ورؤساء المجالس والاتحادات.

التعامل مع تداعيات كورونا

ومؤتمر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.