/628901/380-مليون-دولار-للكويت-من-تعويضات-حرب-الخليج

حصلت حكومة دولة الكويت علي مبلغ 380 مليون دولار، وذلك باقي المبالغ المتبقية لها، والتى تقدمت بها نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية والخاصة بخسائر انتاج النفط ومبيعاته بعد الأضرار التى لحقت بأصول حقوق النفط.

وأشارت اللجنة إلى أنه مع هذا المبلغ المُسدد تكون قد دفعت ما يصل إلى 50.7 مليار دولار تاركة ما يقرب من 1.7 مليار تدفع للمطالبة غير المسددة، مشددة أن هذه المطالبة هى من الفئة(هاء) والمُقدمة من حكومة الكويت نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية والتى قدرت اللجنة قيمة التعويض المستحق لها بمبلغ 14.7 مليار دولار فى عام 2000 .

واللجنة هى هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن تأسست فى عام 1991 لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التى تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة لغزو العراق للكويت واحتلاله عام 1990).