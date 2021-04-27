عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل الخبراء المشرفين على المدارس المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مجموعة الخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس المصرية اليابانية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيدة نيفين فاروق المشرفة على وحدة المدارس المصرية اليابانية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الخبراء اليابانيين، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة فى اليابان وتطبيق أنظمة التعليم اليابانى "التوكاتسو" داخل المنظومة الجديدة للمدارس المصرية اليابانية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقد أشاد السيد الرئيس بالجهد الكبير المبذول من قبل الخبراء اليابانيين فى هذا المشروع القومى الحيوى الذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى منذ النشء، من خلال اتباع نظام تعليمى شامل يوازن بين الشق الأكاديمى، وبين تنمية القدرة الذاتية على التفكير والابتكار، وذلك بهدف تكوين الشخصية المتوازنة لدى الطلاب، وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابى مع المجتمع.

وقد أعرب الخبراء اليابانيون عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مؤكدين حرصهم على العمل على ترسيخ أسس نظام التعليم اليابانى فى مصر، بما فى ذلك عملية تدريب المعلمين وتطوير المناهج التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مع الإشادة بالجدية التى يلمسوها من الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم وفقاً لأعلى المعايير.

وقد ناقش الرئيس الخبراء اليابانيين للتعرف على تجربتهم منذ بدء عملهم فى مصر بالإشراف على الإدارة بالمدارس المصرية اليابانية، حيث اوضح الخبراء ان تقييمات الأداء الدورية عكست نجاح مرحلة اطلاق المنظومة الجديدة وإرساء المبادئ الاساسية لنظم التعليم اليابانية فى المدارس المصرية اليابانية، والتى تهدف فلسفتها إلى بناء وصقل شخصية الأطفال ورفع مستوى رغبتهم فى التعلم، والعمل الجماعى، والقيادة، واكتساب مهارات التفكير الإبداعى والقدرة على تحقيق الأهداف.

كما أشاد الخبراء اليابانيون بالمستوى الجيد الذى يتمتع به المعلمون المصريون من العاملين فى منظومة المدارس المصرية اليابانية، وقدرتهم على استيعاب مفهوم ومبادئ نظام التعليم اليابانى ونقله إلى الأطفال فى وقت سريع.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض مختلف الأنشطة التى يتم تطبيقها داخل المدارس المصرية اليابانية فى إطار نظام "التوكاتسو"، والذى يمثل مكوناً أصيلاً فى نظام التعليم اليابانى، وتعد مصر أول دولة تعتمده فى العالم بعد اليابان، حيث يقوم على إعداد منهج متكامل لتطوير شخصية الأطفال منذ المهد، واكتسابهم قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية أبرزها تحمل المسئولية والنظافة والنظام والالتزام والاستقلالية وحل المشكلات وغيرها من الصفات الحميدة التى تنمو وتتكامل مع سنوات الدراسة المتتابعة.

كما عرض الدكتور طارق شوقى نتائج بعثات المعلمين المصريين، التى يتم إيفادها إلى اليابان للتدريب العملى المباشر على نظام التعليم اليابانى "التوكاتسو"، ولإكسابهم المؤهلات والخبرات اللازمة فى هذا الصدد لترسيخ مفاهيم التعليم، حيث تم إرسال 120 متدرباً من معلمى ومديرى المدارس المصرية اليابانية حتى الآن، وجارى العمل على استئناف البعثات عقب انحسار جائحة كورونا.