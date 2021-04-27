وزيرة الصناعة:  الإصلاح الهيكلى لقطاع الصناعة يهدف لبناء منظومة حديثة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. وأضافت جامع، أن الإصلاح الهيكلى لقطاع الصناعة يهدف لبناء منظومة صناعية حديثة فى مصر، موضحة أن الدولة تعمل إتاحة منظومة مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية لتغطى جميع المحافظات. وتابعت: نهتم بتشجيع تبادل الخبرات ورفع القدرات التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة.

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