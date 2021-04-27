نيفين جامع: نسعى إلى تطوير منصات رقمية للتجارة على غرار «على بابا»

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة تنظر الى قطاع الصناعة فى برنامج الاصلاح بشكل استثنائى، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة جميع الاراضى المخصصة للصناعة.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. وأضافت جامع أن الوزارة ستتيح مجمعات صناعية بمنظومة تغطى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة حوافز دعم الصادرات وتوجيهها للصناعات، لافتة أنه يتم العمل على استهداف القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الهندسية وذكرت وزيرة الصناعة والتجارة أنه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضىن وستتمكن الوزارة من خلال القانون دمج القطاع غير الرسمى مع نظيره الرسمى، مشيرة إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا العمل على وضع إطار تشريعى للتجارة الإلكترونية، مؤكدة سعى الوزارة إلى تطوير منصات رقمية للتجارة على غرار منصة على بابا.

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