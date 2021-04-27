كلام محترم.. الطاهرى يوضح سبب تحذير طه حسين من انتشار القوميات بمصر

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم الجمعة، إن كثير من المصريين يتساءلون عن أصلهم، فهناك من يقوا إن أصلنا فراعنة وأخر يقول نحن عرب، وثالث يقول نحن كنا جزء من حضارة الرومان وهكذا.





وأضاف أحمد الطاهرى أن عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين حذر فى عام 1933 من انتشار القوميات فى مصر وتغلبها على وحدة المجتمع المصرى التى هى أساس قوته وصموده أمام كل التيارات التى حاولت أن تؤثر عليه بسبب تماسك مجتمع المصريين كوحدة واحدة.

وأوضح الطاهرى أن طه حسين حذر أيضا من أنه إذا انتشرت فكرة القوميات سيخرج على المصريين من يطالبهم بهدم أثار الفراعنة كونها تماثيل وثنية تخالف الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن ذلك ما حدث بالفعل عام 2012، مشيرا إلى أن هذا الكلام تجدد مرة أخرى بعد موكب "المومياوات الملكية".

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