المحكمة تغرم لاعب الزمالك الأسبق 10 آلاف جنيه لسبه أحمد شوبير وعائلته

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما بتغريم أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق، 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف الإعلامى أحمد شوبير.

كانت نيابة الساحل الجزئية، قررت بإشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ الذى قدمه ضده الإعلامى أحمد شوبير والذى اتهمه فيه بسبه وسب عائلته دون سابق معرفة.

وقال الإعلامى في البلاغ الذي تقدم به عن طريق محاميه إلى قسم شرطة الساحل، إنه لا توجد أي معرفة أو خلافات بين اللاعب وعائلة شوبير تدفعه للخوض فيهم أو التحدث عنهم بشكل غير لائق، وأنه لا توجد أي خلافات بين عائلته وبين اللاعب، كما أكد اللاعب في التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإهانة فقررت النيابة إخلاء سبيله.