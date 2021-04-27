/628884/رحيل-ملاكم-المنتخب-الأردني-متأثرا-بإصابة-قوية-بالضربة-القاضية

توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات في بولندا، متأثرا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي، وفقا لما أعلنته اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء.

ووفقاً للأنباء، أن صويصات قد تعرض للضربة القاضية أمام بطل إستونيا في نزال وزن 81 كيلوجراما، وفوراً تم استدعاء دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وذلك في 16 أبريل الجاري. ومن جانبها أعربت اللجنة الأولمبية الأردنية "ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة اللاعب". ليفربول يدعم محمد صلاح بطريقة خاصة قبل المواجهة المرتقبة (فيديو) فيما قد طال العديد من المهتمين باللعبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي فتح تحقيق بشأن القضية.

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