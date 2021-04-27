السجن المشدد 10 سنوات لمتحرش المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، منذ قليل بالحكم علي المتهم محمد جودت، والمعروف بـ"متحرش المعادي" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وخلال الجلسة قدم محامي المتهم محمد جودت، حافظة مستندات وأدلة لإثبات أن موكله مريض نفسي، مؤكدًا أنه ليس مجرمًا.

وقال المحامي، إن ابنته تبلغ من العمر 11 عامًا، ولم يرتكب هذا الفعل معها في أي مرة سابقة. كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وكان بيان النيابة العامة بشأن خطف الطفلة إنه “تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها”.

وأكملت “أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا”.