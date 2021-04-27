حازم إمام:«محمد شريف مش مهاجم محطة ومباراة المصرى هتكون صعبة للغاية »

/628892/حازم-إماممحمد-شريف-مش-مهاجم-محطة-ومباراة-المصرى-هتكون-صعبة-للغاية

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت إف إم : “ مفيش حاجة اسمها مهاجم محطة ، ممكن تكون ميزة من مزاياه ، وهذ الأمر ليس سهلا بالنسبة لى ، لما يبقى في مهاجم والناس بتبررله وتقوله أصله محطة ، هي أداة من أدواته ولكنها ليس كل أدوات المهاجم “ ، ويرى إمام أن “ فكرة المهاجم المحطة ، هي مجرد مبرر فقط لمنع حملات الهجوم على هذا المهاجم أو ذاك مع تراجع المستوى “ .

تحدث إمام بشأن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي معددا مزاياه : “ محمد شريف من المهاجمين المميزين ويحاول على كل كرة وليس محطة إطلاقاً هو لاعب بيروح يجيب جول ، ولديه السرعة ، محمد شريف كان جناح ، وذهابه إلى إنبي في إعارة وتوظيفه في هذا المركزهو من وضع له مكانة أخرى “ .

وعن لقاء الأهلي والمصري قال حازم إمام : “ المصري لديه لاعبين مميزين، وأوموتو سيتعب أطراف الأهلي ، والعراقي لاعب مميز أيضا في الجبهة اليمنى وكذلك عمر كمال هداف ، وأعتقد مباراة الأهلي والمصري ستكون مثيرة وستشهد أهداف لأن المصري لن يلعب على الدفاع “ .

قائمة الأهلي لمواجهة المصرى

وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري البورسعيدى :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني

خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن

وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري اليوم : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف

محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود

منهم من أستبعد للإصابة ، والبعض الأخر لأسباب فنية ، من وجهة نظر المدير الفنى للفريق بيتسو موسيمانى .