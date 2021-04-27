/628893/محمد-الفيومي-مصر-حققت-نجاحات-فى-مكافحة-الإرهاب

قال النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب ، أن موافقته على القرار ليس لمواجهة الإرهاب فقط، مؤكدا على أن استطاعت مصر ان تحقق نجاحات فى القضاء على الإرهاب، ولكن الجديد هو وباء فيروس كورونا، وهو عنصر جديد يحتاج تدابير خاصة ، وهو ما يتطلب التضافر لمنع ذلك الخطر.

اقرأ أيضا:علاء عابد يطالب باعفاء اموال "صندوق دوت الخليج" من الجمارك ورسوم الشهر العقاري

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد موافقة اللجنة العامة للمجلس والمنعقدة أمس.

واستعرض اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

وأيدت الهيئات البرلمانية بالمجلس، قرار إعلان حالة الطوارئ، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وكذلك فى تقرير اللجنة العامة للمجلس، كافى لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

اعفاء صندوق دوت الخليج من الضرائب

كما وافق مجلس النواب برئاسة لامستشار حنفي الجبالي ،على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته لمجلس الدولة.

واشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى إنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلهاقرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً.

تعديل قانون الكهرباء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه ، كما يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.