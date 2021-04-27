/628896/تعرف-على--مواجهات-الأهلي-السابقة-قبل-لقاء-الليلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً،في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.

ويسعي المارد الأحمر في تحقيق الانتصار، فيما يرغب في حصد الثلاث نقاط ويأمل في حصد بطولة الدوري الممتاز للمرة السادسة علي التوالي، وللمرة الـ43 في تاريخه.

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يدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 33 نقطة، جمعها من 14 مواجهة خاضها الفريق بالدوري حتى الآن، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات على حساب فرق مصر المقاصة ، غزل المحلة الاتحاد ، سيراميكا ، الإنتاج الحربي ، المقاولون ، طلائع الجيش ، الإسماعيلي ، الزمالك ،إنبي

وتعادل في 3 مواجهات أمام وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز ، وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة، فيما يدخل المصري مواجهة اليوم وفي رصيده 29 نقطة جمعها من 18 مباراة

قائمة الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني

خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن

المستبعدين

وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف ( مستبعدين لوجهه نظر فنيه )

محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود للإصابه.