/628903/مؤمن-زكريا-محمد-صلاح-لم-يحقق-شيئا-حتى-الآن

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في تصريحات تلفزيونه، ان حلمه عند العودة للملاعب، وأن محمد صلاح لم يحقق شيئا حتى الآن.

قال مؤمن زكريا : “محمد صلاح يرى أنه لم يحقق شيئا حتى الآن، وهذا ما يجعله يواصل التألق. في رأيي، هو أفضل لاعب في تاريخ مصر. قدوة للاعبين المصريين، الكل يريد السير على خطاه”.

تعرف على مواجهات الأهلي السابقة قبل لقاء الليلة

وتابق قائلاً : هدفي أيضا بعد العودة هو التتويج بدوري أبطال افريقيا وهي البطولة التي تنقصني

وأختتم حديثة : هدفي عندما أعود للملاعب أن أصل لـ100 هدف في الدوري، قليلون من حققوا ذلك، حاليا رصيدي 70 هدفا. أخوض حاليا آخر مرحلة من العلاج”.

قائمة الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية لمواجهة المصري :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

خط الدفاع : احمد رمضان بيكهام - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - سعد سمير - احمد نبيل كوكا - محمد هاني

خط الوسط : عمرو السوليه - اليو ديانج - اكرم توفيق - محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - مجدي افشه - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن

المستبعدين

وجاءت قائمة المستبعدين من مباراه المصري : والتر بواليا - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف - احمد سيد عبد النبي - ومحمد أشرف ( مستبعدين لوجهه نظر فنيه )

محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود للإصابه.