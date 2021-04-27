/628904/نيفين-جامع-برنامج-الإصلاحات-الهيكلية-يهدف-لبناء-منظومة-حديثة-للصناعة-المصرية

شاركت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بكلمة لها خلال مؤتمر برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يحضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الدولة تستهدف تحديث القطاع الصناعي لتحفيز سلاسل التوريد ومواكبة التغيرات العالمية، ليكون قادرا على الاندماج بسلاسل القيمة العالمية في الأسواق الدولية.

وزيرة الصناعة: نستهدف توفير فرص حقيقية للمصنعين المحليين

وأضافت جامع، خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية، نستهدف توفير فرص حقيقية للمصنعين المحليين والدوليين، وتبني منتجات صديقة للبيئة، لافتة إلى أن برنامج الاصلاحات الهيكلية يهدف لبناء منظومة حديثة للصناعة المصرية.

قالت وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع، إن الدولة تستهدف تحديث القطاع الصناعى ليكون قادرا على توطين الصناعة ومواكبا للتطور العالمي.

المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة يهدف لبناء منظومة حديثة

وأضافت جامع، أن الإصلاح الهيكلى لقطاع الصناعة يهدف لبناء منظومة صناعية حديثة فى مصر، موضحة أن الدولة تعمل إتاحة منظومة مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية لتغطى جميع المحافظات.

وتابعت أن الوزارة تهتم بتشجيع تبادل الخبرات، ورفع القدرات التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة.