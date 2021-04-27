عقد الاجتماع التحضيرى للمرحلة الأولى لمشروع دعـم عملية التشاور بمجال العلم

جدة - نرمين السيد - نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة الاجتماع التحضيرى للمرحلة الأولى للمشروع الإقليمى "دعـم عملية التشاور فى مجال العلم المفتوح فى الدول العربية" افتراضيًّا أمس الاثنين، وذلك فى إطار برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو لعامى 2020 – 2021، بحضور دكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، و دكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية،





وتحت تحت رعاية دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العاليى والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

ومن جانبها أكدت دكتورة غادة عبد البارى أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الاجتماع يهدف إلى دعم عملية التشاور فى مجال العلم المفتوح وآليات متابعتها، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد استبيان حول العلم المفتوح فى الدول العربية، وسيتم مناقشة وتحليل نتائجه خلال اجتماع خبراء إقليمى لوضع توصيات بشأن التحديات الخاصة بالعلم المفتوح فى الدول العربية.

وأضافت عبدالبارى، أن المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الباحثين، ودعم العلم المفتوح فى العالم العربى من خلال مراجعة نتائج المسح الخاص باليونسكو حول العلم المفتوح، والتعاون بين العلماء فى حل المشكلات الاجتماعية المعاصرة من خلال تبادل المعلومات العلمية، وتنظيم حوار إقليمى حول الابتكار والعلوم والتكنولوجيا والعلم المفتوح، ودعم المساواة بين الجنسين فى كافة مجالات العلوم بتشجيع مشاركة المرأة فى تطوير العلوم واستخدامها من أجل التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية للمشروع تضم كلاً من دكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ودكتور عصام خميس عضو مجلس سياسات التعليم العالى والبحث العلمى وعضو اللجنة الاستشارية للعلوم المفتوحة باليونسكو، ودكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ودكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمي، ود كتور صلاح عبية مدير مركز الفوتنيات للمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وممثل عن وزارة الخارجية، بالإضافة إلى أمانة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

كما أن تنفيذ المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: اجتماع خبراء إقليمى عن العلم المفتوح، لتبادل الخبرات حول نقل المعلومات المتاحة بين الدول المشاركة، ورفع الوعى بالفرص والتحديات المحتملة أمام العلم المفتوح فى الدول العربية.

والمرحلة الثانية: ورشة عمل تدريبية إقليمية حول سرعة دعم ورعاية آليات العلم المفتوح فى الدول العربية.

والمرحلة الثالثة: طباعة وتوزيع مطبوع حول نتائج المشروع يغطى أفضل الممارسات لدعم العلم المفتوح فى العالم العربى.

شارك فى هذا الاجتماع عدد من أمناء اللجان الوطنية العربية لليونسكو، وممثلو الدول العربية للجنة الاستشارية للعلم المفتوح باليونسكو، وممثلو دول (الجزائز، تونس، المغرب، الإمارات، السعودية، اليمن، عمان، الأردن، فلسطين، البحرين، السودان، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا ، قطر).