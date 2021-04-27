صور.. سفير الإمارات: علاقتنا بمصر أساسها الثقة والتفاهم والمصير المشترك

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وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والإمارات والتى تبدو واضحة فى التوافق فى الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.
وناقش محافظ القاهرة خلال لقاءه مع سفير دولة الإمارات سبل التعاون بين الجانبين، مستعرضًا مشاريع التطوير الجارية فى العاصمة.
ولفت إلى أن التطوير الجارى زاد من فرص الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص إذ أصبحت مصر تتمتع بمناخ استثمارى كبير بفضل البنية التحتية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية، وكذلك أسهمت المشروعات القومية التى نفذت فى تعظيم موارد الدولة وتشيجيع الاستثمارات.
وأعرب الدكتور حمد سعيد الشمسى عن سعادته لوجوده بالقاهرة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية واستراتيجية تقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك.
وأشار إلى الدور المحورى الذى تلعبه الدبلوماسية المصرية الإماراتية فى المنطقة وتاثيرها على القضايا على جميع الأصعدة، مشيدًا بما يتم فى كل المجالات والمحافظات من تطوير.
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