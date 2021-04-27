النشرة المرورية: كثافات أعلى البساتين والمرج ..وشارع مراد بديلا عن الجامعة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية براديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات، اليوم الثلاثاء، خلال فترة الذروة المسائية تسير بشكل منتظم، وتتجاوز معدلات سير بين 60 إلى 65%، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق كافة، بإشراف اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، مع الإعلامى رامى الحلوانى، أن الأحجام انحسرت أعلى قطاع الطريق الدائرى بالبساتين للمتجه إلى مناطق المنيب، كما شهدت أعلى منطقة الأوتوستراد كثافات مرورية للقادم من كارفور والمتجه إلى المعادى ويفضل سلوك نفق المعراج، كما ظهر أحجام أعلى منطقتى الوراق والمرج الجديدة. وأشار إلى أن الأحجام انحسرت فى محافظة الجيزة عند شارع الجامعة للقادم من الدقى والمتجه إلى فيصل والهرم، وطالب بسلوك شارعى مراد والسودان، كما ظهرت كثافات مرورية بمحافظة القاهرة للقادم من مصر الجديدة والمتجه إلى مطلع كوبرى المطرية والحلمية ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة.

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