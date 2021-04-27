بالنتيجة الثقيلة.. الزمالك يخسر لقب أفريقيا للطائرة أمام الترجى التونسي

خسر فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك لقب بطولة أفريقيا للأندية بالهزيمة من الترجي التونسي بنتيجة 3/0 فى عقر داره فى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس .

وجاءت نتائج الأشواط كالأتى ، 25/20,25/23 , 25/10.

وفشل الزمالك فى حصد البطولة الأفريقية السادسة فى دولاب بطولات أفريقيا بنادى الزمالك ، حيث توج الفريق من قبل باللقب أعوام كلا من ،1984 و1987 و2008 و2009 و2012 .

ولم يظهر لاعبو الزمالك بمستواهم المعهود خاصة في الشوط الثالث الذى انخفضت فيه معنويات اللاعبين وانتهي بنتجية غير متوقعة ولم تكن هناك ندية بخلاف الشوط الأول والثاني الذى شهد تقارب كبير في المستوي قبل ان ينهيهم الترجي لصالحه

وكان الزمالك قد تأهل للنهائى بالفوز على السويحلى الليبى 3/0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى.

كما استطاع الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته، وعلى إسبوار الكونغولى فى ثانى مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3 / 0 أيضا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس كلا من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.