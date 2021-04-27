تذكرتي وسيتي ايدج يتفقان علي تنفيذ أعمال الترفيه الأولي لمدينة العلمين

أنهى مسئولو شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي الاتفاق مع شركة سيتي ايدج ويمثلها أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج، ومحمد مكاوي CEO شركة سيتي ايدج، ومحمد فرحات المدير التنفيذي لمشروع العلمين الجديدة، علي تنفيذ أعمال الترفيه للمرحلة الأولى بسيتي ايدج بمدينة العلمين الجديدة.

واتفق الطرفين تذكرتي و سيتي ايدج علي بدء اعمال الترفيه مع المرحلة الأولي لمشروع سيتي ايدج العلمين الجديدة التي تشهد إقبال كبير خاصة، ومفاجأت لرواد وزوار منطقة العلمين الجديدة خلال الأشهر المقبلة مما يساهم في زيادة الإقبال علي المدينة الجديدة.

وتجهز شركة تذكرتي خطة لاعمال الترفيه بالتنسيق مع سيتي ايدج بشكل يليق بالشركتين ويرضي طموحات المتواجدين بمدينة العلمين بعد النجاحات التي تحققها الشركة في جميع المحافل والحفلات التي شاركت فيها تذكرتي .