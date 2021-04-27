موقف برسائل مهمة.. رئيس محكمة يغرم ضابطا 50 جنيها لعدم ارتدائه الكمامة في القاعة

قضت محكمة جنح فيصل والجناين بالسويس، برئاسة المستشار محمد البغدادى، بتغريم ضابط شرطة 50 جنيها لعدم ارتدائه الكمامة داخل قاعة المحكمة. بدأت تفاصيل الواقعة، عندما لاحظ رئيس المحكمة المستشار محمد البغدادى، عدم التزام ضابط مسئول عن تأمين قاعة المحكمة بارتداء الكمامة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فأمر رئيس المحكمة باصدار قرارا فوريا بتغريمة 50 جنيها.

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